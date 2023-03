Un inseguimento rocambolesco finito con l'auto dei banditi prima conro il muro di un'abitazione e poi sul tronco di un albero che ha bloccato il veicolo e permesso ai poliziotti di arrestate almeno uno dei ladri in fuga. E' accaduto nelle scorse ore tra le campagne tra Velletri e Genzano, dopo che i malviventi avevano svaligiato diverse abitazioni in zona. Durante l'ultimo raid, in una villetta in via Colli di Cicerone, sono stati notati sia dai proprietari che dai vicini che hanno subito segnalato al centralino delle emergenze l'Audi R6 scura che si aggirava nelle stradine. In pochi minuti le pattuglie dei commissariati dei due comuni hanno rintracciato la vettura rubata (in un comune dell'hinterland romano), iniziando l'inseguimento. La manovra azzardata dei malviventi ha fatto finire la loro corsa contro la base di un albero tagliato. Così i due ladri sono scesi per continuare la fuga a piedi nelle campagne e favoriti dal buio. Uno dei due, un cittadino albanese di 35 anni è già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato poco dopo.