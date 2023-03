Incendio in Piazza Gemini a San Felice Circeo, distrutta l'isola ecologica. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri ed in pochi minuti hanno avvolto l'intera struttura. Fortunatamente il fuoco non si è propagato considerando che l'isola ecologica si trova all'interno di una pineta. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito il forte odore dei rifiuti bruciati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che dopo avere spento l'incendio hanno interdetto l'area. Non si esclude l'incendio doloso gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono in corso.