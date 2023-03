Carambola d'auto stamattina all'incrocio tra strada Congiunte Sinistre e via Santa Fecitola, nella periferia di Latina. In seguito alla collisione frontale di due vetture, una Renault Clio e una Skoda Octavia, è stato necessario l'intervento di tre ambulanze del pronto intervento sanitario per soccorrere le cinque persone coinvolte, tra le quali un bambino di 7 anni. Nessuno ha riportato gravi conseguenze, ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, le due auto coinvolte viaggiavano in direzioni opposte su strada Congiunte Sinistre. La Renault che proveniva dalla Migliara 41 ha approntato la manovra per imboccare via Santa Fecitola sul lato opposto della strada, finendo nella traiettoria della Skoda che sopraggiungeva nell'altra corsia di marcia. In seguito all'impatto, i due mezzi sono carambolati sui bordi della strada.