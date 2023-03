E' un ragazzo di 22 anni di Velletri uno dei tre soggetti fermati e tratti in arresto con le accuse di lesioni e lanci di oggetti pericolosi a margine dell'incontro di calcio tra Napoli e Lazio di ieri sera allo stadio Maradona. I tre sono accusati di aver lanciato dal proprio settore a quello dei tifosi di casa, un petardo che non è esploso subito. Un ragazzo di 21 anni lo ha raccolto forse per lanciarlo lontano, e gli è esploso in mano causandogli gravi ferite.

Con il 22enne di Velletri sono stati arrestati anche altri due tifosi laziali di Roma, di 24 e 35 anni. A loro si contesta in tutto il lancio di fumogeni e almeno 9 ordigni, alcuni dei quali finiti nella curva A del Napoli. A loro carico è atteso anche un Daspo da parte del Questore.