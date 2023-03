Decine di palloncini bianchi ed uno, solo, blu ed un lungo applauso hanno salutato la piccola bara bianca di Noah, il piccolo strappato all'amore dei giovanissimi genitori a nemmeno 21 giorni dalla nascita. Una folla in lacrime si è radunata dentro e all'esterno della Chiesa Santa Maria della Speranza a Fossignano per l'addio al neonato morto due domeniche fa.

