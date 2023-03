I militari, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deciso di controllare l'indagato già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione sul posto, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 6 dosi di cocaina; di conseguenza i militari hanno fatto scattare la perquisizione presso il domicilio del 49enne. All'interno dell'abitazione, dopo un'accurata perquisizione, i militari hanno rinvenuto 200 g di hashish e 47 g di cocaina, occultati abilmente all'interno di un doppio fondo che l'uomo aveva creato sotto a un tavolino da soggiorno, oltre a un bilancino di precisione. La consulenza tossicologica ha confermato che, con quella quantità di sostanza, sarebbe stato possibile ricavare circa 1000 dosi di hashish e 170 di cocaina.

