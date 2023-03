Ha quasi 25 anni la giovane di origini sudamericane che a marzo ha denunciato una violenza di natura sessuale a suo dire subita da un fotografo apriliano che le aveva offerto una collaborazione e uno shooting fotografico che doveva tenersi nella sua abitazione. Lei si è presentata ma ha poi denunciato di essere stata molestata e palpeggiata da quel 41enne. Dopo le indagini dei carabinieri, nelle scorse ore è arrivata la misura cautelare richiesta e disposta dal giudice che ora si è preso qualche giorno per decidere se accogliere o meno la richiesta della difesa e revocarla. L'indagato si difende: nessuna molestia, avrebbe cercato solo di metterla a proprio agio, la ragazza avrebbe quindi frainteso le intenzioni e i gesti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli