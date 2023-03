Un uomo di Latina è finito in manette per un brutto episodio di maltrattamenti ai danni della compagna, sottoposto a fermo dai poliziotti della Squadra Volante intervenuti per calmare gli animi di quella che in un primo momento sembrava una banale lite domestica. Il 34enne ha continuato a inveire contro la giovane donna anche in presenza degli uomini in divisa e questo, alla luce di quanto emerso sulla precedente aggressione, è bastato per la misura restrittiva: l'indagato è finito ai domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di convalida. Assistito dall'avvocato Emanuele Farelli, dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni e ingiurie.

L'episodio si è registrato nel primo pomeriggio di sabato in un'abitazione alle porte della città, dove le pattuglie della Questura sono intervenute in seguito alla segnalazione di una lite animata. Urla e richieste d'aiuto hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno allertato il 112. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del questore Raffaele Gargiulo, non si sarebbe trattata di una semplice discussione, ma di un episodio di violenza domestica, oltretutto scaturito per futili motivi. Fatto sta che in presenza degli stessi poliziotti, l'uomo ha continuato a infierire contro la compagna, motivo per il quale è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso.