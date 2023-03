Il commissario straordinario Carmine Valente ha approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, con una spesa di 115.000 euro, per i lavori di manutenzione straordinaria di strada Nascosa, nel tratto tra via del Lido e via Respighi che necessita un profondo intervento di risanamento prima che venga steso il nuovo asfalto, tenendo conto che il manto stradale viene sollevato dalle radici dei pini. Stando a un accordo ratificato con la precedente amministrazione, il nuovo strato di asfalto sarà steso dalla società Enel E-Distribuzione che in questi mesi ha portato a termine lavori di implementazione della linea elettrica proprio in quel tratto di strada. Prima che venga ripristinato il manto, però, saranno necessari i lavori utili a evitare che le radici dei pini possano sfondare nuovamente la carreggiata. «Occorre preliminarmente ai suddetti lavori di ripristino, effettuare lavori di scavi finalizzati alla riduzione/potature delle radici esploratrici degli alberi sotto il manto stradale, seguiti dalla messa in opera di una barriera sulle radici delle piante ad alto fusto della specie Pinus Pinae, radicate lungo la strada» si legge appunto nella delibera approvata dal commissario con i poteri della Giunta municipale. «In ordine all'intervento sulle alberature, sono stati effettuati sopralluoghi insieme alla Regione Lazio ente proprietario e competente sulle fasce frangivento e l'avvio dei lavori è subordinato al rilascio del Nulla osta da parte dell'ente regionale per l'esecuzione dei lavori sugli apparati radicali ai fini alla salvaguardia degli esemplari arborei di Pinus Pinea».