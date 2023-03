Pontina bloccata con una coda che supera i 2 km in direzione della Capitale. Disagi causati da un incidente con feriti che si è verificato al km 42, nei pressi dello svincolo per via Fossignano, ad Aprilia, che sta creando forti disagi al traffico. Sul posto 118 e polizia stradale. Disagi anche a Campoverde dove un altro incidente, su via dei Cinque archi, a pochi metri dallo svincolo della Pontina per Campoverde nord, causa code sia in entrata che in uscita dalla 148.