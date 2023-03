Misteriosa sequenza di incendi stanotte nella zona dell'ospedale Santa Maria Goretti, nel centro di Latina. Tre auto hanno preso fuoco in punti diversi tra via Michelangelo e via Scaravelli, in un breve lasso di tempo l'una dall'altra. Per domare le fiamme sono interventi i Vigili del Fuoco, mentre i poliziotti della Squadra Volante hanno svolto i primi accertamenti del caso. Gli investigatori danno la caccia al piromane entrato in azione, evidentemente senza una logica ben precisa perché non sembra esserci un nesso tra i proprietari delle vetture. Viene esclusa quindi l'ipotesi che possano trattarsi di gesti intimidatori.