Una vera e propria rissa, quella che ha avuto come teatro il centro di Fondi domenica sera nella zona del passeggio. Erano le 22.30 circa e le persone in giro non più tante, quando un numero imprecisato di cittadini stranieri extracomunitari, dopo una serie di discussioni, a causa di animi particolarmente accesi sono venuti pesantemente alle mani. Scene da film con percosse, armi di fortuna come bottiglie di vetro e poi calci e pugni a ripetizione. Un brutto spettacolo che, secondo alcuni, avrebbe visto riemergere dissapori non solo personali ma legati alla storica rivalità tra nazioni come quella tra indiani e pakistani. A fare da sfondo la centralissima zona tra il teatro all'aperto di piazza De Gasperi, piazza IV novembre davanti alla chiesa di San Francesco, e l'area pedonale di viale Vittorio Emanuele III fino a piazza Unità d'Italia, sotto il castello. I giovani presenti in piazza hanno avuto modo di riprendere con tanto di video le azzuffate che pare abbiano visto protagonisti almeno una decina di persone. Intervenuti sul posto sia i carabinieri, che indagano sulla vicenda, che la polizia. Toccherà a loro capire cosa sia accaduto, magari facendosi aiutare anche dai video dei presenti e dalle immagini di videosorveglianza delle attività commerciali della zona, immagini al vaglio della Polizia Municipale. Al momento non risultano persone denunciate. Un solo ferito è stato refertato al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio con 5 giorni di prognosi