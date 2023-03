Una spaventosa carambola tra due suv si è registrata stamattina in strada Chiesuola all'altezza dell'incrocio con strada del Saraceno. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi, i due mezzi si sono scontrati al centro dell'intersezione, poi sono finiti fuori strada fermandosi nei campi ai lati opposit della carreggiata. Cinque in tutto i feriti, tra i quali una bimba di due anni che viaggiava in auto con i genitori e un anziano che viaggiava insieme al figlio.