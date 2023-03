Si è tenuto ieri pomeriggio il primo confronto conoscitivo ed operativo, avviato dalla Uiltucs in videoconferenza, con il Commissario nominato per la Karibù. "Abbiamo subito richiesto modalità per mettere in sicurezza le vostre competenze retributive ancora oggi non percepite - scrive il sindacato - Il confronto è stato costruttivo e rassicurante per quanto riguarda gli stipendi e liquidazioni ancora non percepite dai lavoratori. L'incontro avvenuto insieme ai nostri legali è stato opportuno per stabilire tempi e modalità di invio della documentazione".

Il Commissario nominato dal Ministero gestisce solo questione e lavoratori Karibù. Per quanto riguarda Aid, il Ministero nominerà un secondo Commissario con cui il sindacato procederà tempestivamente con le stesse modalità.