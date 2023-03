Era fuori dal servizio e stava passeggiando sul lungomare di Anzio quando ha visto qualcosa che non andava. Un uomo, un 57enne di Caserta, poi arrestato, si era avvicinato ad un anziano e gli stava rubando dei soldi. Il militare si è avvicinato, qualificandosi, ma è stato immediatamente aggredito dal malvivente che ha cercato di scappare. L'immediato intervento di una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Anzio ha poi consentito l'arresto dell'uomo che è stato condotto presso gli uffici della caserma per gli accertamenti del caso. Come aveva intuito il militare, l'uomo aveva appena sottratto circa 200 euro dal portafogli della vittima, un anziano di 81 anni residente in zona, al quale è stata poi riconsegnata l'intera somma sottratta. L'indagato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.

Ad esito del giudizio direttissimo, il suo arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno.