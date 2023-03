Incredulità e commozione a Castelforte, Itri e San Giorgio a Liri per la morte di Giovanni Fidaleo, il direttore dell'albergo uova Suio freddato ieri pomeriggio da alcuni colpi di pistola esplosi da Giuseppe Molinaro un carabiniere che ha anche ferito gravemente Miriam Mignano 31enne di Castelforte. Si fa sempre più strada la pista del delitto passionale. La salma di Fidaleo è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino dove nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia. Intanto sembrano leggermente migliorate le condizioni di Miriam Mignano operata al Policlinico Gemelli di Roma. L'intervento è riuscito ma la prognosi resta riservata, tanto che i medici monitorano costantemente le condizioni della donna, da poco assunta come Guardia giurata all'Italpol

