Nell'ultima settimana di febbraio i carabinieri della Tenenza di Fondi, a conclusione di due distinte attività investigative hanno pazientemente messo insieme e sottoposto al vaglio della Procura di Latina una serie di elementi a carico di soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico hanno denunciato in stato di libertà - un 23enne, ora detenuto per fatto diverso, e un 21enne, entrambi residenti a Fondi poiché sono stati ritenuti responsabili del furto con strappo, di un telefono cellulare compiuto nella giornata del 3 novembre 2022, in danno di un 24enne cittadino Pakistano residente a Fondi. Il telefono, di una nota costosa marca, è stato recuperato e restituito all'avente diritto.

Denunciato anche un 56enne di Fondi, conosciuto alle forze dell'ordine, in atto sottoposto a misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. per fatto diverso, poiché l'uomo si è reso responsabile nel pomeriggio del 30 gennaio 2023 del furto di una E-bike del valore di Euro 1500 asportata ad un 47enne di Fondi. La bici è stata recuperata e restituita all'avente diritto.