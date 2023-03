Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in strada Migliara 45, nei pressi di Borgo Grappa. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada del Malconsiglio e via Novella. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, una Renault Captur che percorreva la Migliara 45 è stata urtata all'altezza della fiancata destra da un suv Mercedes Gle che attraversava l'incrocio da strada Malconsiglio verso via Novella.

Per la violenza dell'impatto la Captur ha deviato la marcia verso il lato sinistro della carreggiata abbattendo un palo della linea telefonica prima di carambolare fuori strada. Ad avere la peggio è stato il conducente della Captur, soccorso dal personale del pronto intervento sanitario e trasportato in ospedale in condizioni non gravi. È stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.