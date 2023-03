I ladri "meccanici" continuano a scegliere il capoluogo per le loro scorribande, ancora una volta alla ricerca di costosi pezzi di ricambio depredati direttamente dalle auto in sosta. L'ultimo colpo di una serie interminabile è piuttosto singolare, per non dire eclatante, perché gli specialisti dei furti di questo genere sono riusciti a razziare le componenti di una Porsche Cayenne parcheggiata nella proprietà di un giovane imprenditore nella periferia di Latina, smontando il suv nel piazzale del suo capannone alle spalle dell'abitazione, senza che nessuno si accorgesse dei loro movimenti. Come sempre, in questi casi, il danno arrecato è di quelli ingenti.

Il furto risale alla notte di ieri ed è stato messo a segno nella zona tra la prima periferia di Latina e Borgo Sabotino. Probabilmente i ladri erano alla ricerca di pezzi ben precisi e senza ombra di dubbio hanno agito dopo avere individuato la vittima ideale, ovvero il possessore della Porsche Cayenne che facesse al caso loro. Se per certi versi può sembrare più rischioso rubare pezzi dalle vetture in sosta lungo le strade del centro come succede molto spesso da qualche anno a questa parte, forse è persino più audace ciò che hanno fatto ieri notte gli specialisti delle razzie di pezzi di ricambio, perché la Porsche depredata era parcheggiata nel piazzale dell'azienda del proprietario, alle spalle della sua villetta.