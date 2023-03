A meno di una settimana dall'adozione dell' ordinanza di divieto di somministrazione di bevande alcoliche all'interno dello storico locale di Ferro di Cavallo, il sindaco Lidano Lucidi ci ripensa. Così con l'ordinanza emessa lo scorso 7 marzo revoca quella diramata in data 27 febbraio generata dalle reiterate risse avvenute proprio all'interno di quel locale.

Le motivazioni della revoca sono le seguenti: "ritenuto che negli ultimi giorni sia per i controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine sia per un maggior coinvolgimento attivo dei titolari dell'attività in merito al controllo della clientela presente all'interno ed all'esterno dell'attività sia stata ripristinata una situazione di civile convivenza ed aumentata la percezione di sicurezza" il Sindaco revoca. C'è da sottolineare come a seguito della decisione assunta dal primo cittadino, molte questioni erano state sollevate, proprio tra alcuni esercenti che all'indomani della decisione hanno manifestato la propria solidarietà verso il titolare dell'esercizio commerciale. Tra questi va annoverato anche il capogruppo del PD Armando Uscimenti che, dopo aver richiamato l'opportunità di "alzare la guardia dalle scuole alle famiglie, dagli amministratori locali alle Forze dell'ordine locali e provinciali", si è dichiarato apertamente contrario all'ordinanza emessa dal sindaco Lidano Lucidi ritenendo che "il provvedimento non risolve la problematica, ma danneggia solo il normale esercizio di quella specifica attività a favore di altre che sono nelle immediate vicinanze".