Il gesto del quale si è reso responsabile il giovane, è l'ennesimo da lui effettuato negli ultimi mesi. Nei confronti del ragazzo, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta sintonia, è stata disposta la custodia in carcere.

Rincorre il padre armato di roncola, minacciandolo di morte, il tutto all'esterno dell'ospedale. È successo martedì mattina, al Fiorini di Terracina, dove i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Nor della locale Compagnia hanno arrestato un 23enne di Sonnino, già noto alle forze dell'ordine, accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.

