Hanno colpito un'altra volta. L'azione è stata fulminea e in un batter d'occhio sono riusciti a portare via la parte anteriore di una fiammante Bmw X 6 parcheggiata in via San Carlo da Sezze a Latina non prima di infrangere il vetro per aprire la portiera centralizzata e smontare la plancia con tutta la strumentazione e il relativo computer di bordo. Nuovo raid nel cuore della notte di una banda di ladri specializzata nei furti di pezzi di ricambio di auto di lusso. La lista delle supercar depredate si allunga: da una Mercedes Classe S ad una Audi, fino ad una Porsche Cayenne e ora una Bmw. Nella zona tra via Mattei e via Isonzo, erano state prese di mira lo scorso gennaio diverse Jeep Renegade. Anche per i pezzi rubati della Bmw il danno è comunque è molto ingente. Nel capoluogo pontino è una escalation in particolare nella zona di via San Carlo da Sezze quando in un'altra circostanza erano state prese di mira anche le gomme con i relativi cerchi di una Audi. L'altra notte i ladri hanno rubato: paraurti fanali anteriori e all'interno la plancia con la relativa strumentazione da destinare al mercato parallelo. Inoltre sono riusciti ad annientare il sistema d'allarme a quanto pare utilizzando dello spray.