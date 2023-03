Solo pochi giorni fa hanno subito una rapina con modalità violente e oggi, sfiduciati e fiaccati nel morale, hanno deciso di dire basta. Per questo motivo la titolare del "Compro Oro" in via dei Lauri ha messo in vendita l'attività commerciale a gestione familiare che si trova nel centro di Aprilia, da alcuni giorni infatti il cartello "vendesi" è comparso all'ingresso del negozio: una decisione drastica ma consapevole, presa dopo la rapina subita una settimana fa. Un colpo avvenuto durante l'apertura pomeridiana: un uomo, una donna e un ragazzo sono entrati mettendo una mano in faccia alla commessa che poi è stata immobilizzata con delle fascette, poi hanno fatto razzia portando via l'oro, infine sono fuggiti percorrendo via dei Lauri in direzione Nettunense.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per individuare e catturare i malviventi, ma intanto la rapina ha avuto risvolti sulla titolare che ha deciso di mettere in vendita l'attività. Una scelta dettata sia dai danni economici che dal senso di insicurezza causato dal colpo perpetrato con modalità violente, motivi che si sommano ai problemi che già vive il mondo del commercio. «Diciamo basta, siamo sfiduciati. Non possiamo stare qui - commentano -a perdere soldi e a rischiare in questo modo, il gioco non vale la candela. Purtroppo il commercio per come lo conoscevamo una volta, quello dei nostri padri e delle nostre madri, è finito».