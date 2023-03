Una banda di ladri stanotte ha cercato di mettere a segno un colpo nella filiale Unicredit di viale Nervi, nel complesso del Palazzo di Vetro a Latina. Utilizzando un'auto come ariete, gli scassinatori hanno abbattuto una vetrina che affaccia nel cortile interno, poi i tre banditi incappucciati sono entrati all'interno dell'istituto di credito e hanno raggiunto la cassaforte: il piano del sodalizio criminale prevedeva di aprire e svuotare l'armadietto blindato sul posto, ma dopo una serie di tentativi i soliti ignoti hanno dovuto rinunciare al colpo per darsi alla fuga, evitando per un soffio la cattura all'arrivo delle pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Latina. Oltretutto qualcuno dei ladri si è ferito, perdendo tracce di sangue all'interno dei locali della banca. Dopo un primo sopralluogo della Sezione Radiomobile, sono intervenuti anche gli specialisti del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Provinciale per un'accurata analisi delle tracce. Sull'episodio sono in corso le indagini serrate dell'Arma.