Un arresto ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato è scattato per un 40enne di Priverno. E' accaduto l'otto marzo nel paese lepino dove l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, approfittando della distrazione di una donna 31enne impegnata a riporre delle cose nel bagagliaio della vettura, si è appropriato di 700 euro che la donna aveva all'interno di una borsa appoggiata all'interno dell'auto. La donna ha subito allertato i carabinieri, con la pattuglia in circuito che immediatamente lo ha localizzato e bloccato. I militari hanno quindi rappresentato i fatti al P.M. di turno presso la Procura di Latina, con cui hanno agito in stretta sintonia, che in attesa del rito direttissimo ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La refurtiva è stata tutta recuperata e restituita alla parte offesa.