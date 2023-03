Un 25enne è rimasto ferito la scorsa notte a Spigno Saturnia al termine di una discussione col proprietario di un locale. Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ha ferito ad un mano l'avventore originario di Coreno Ausonio. Il frusinate e stato poi trasferito all'ospedale Dino Svizzero di Formia dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 50 giorni. Il titolare del bar e stato denunciato per lesioni. I carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti per verificare la dinamica della vicenda, scaturita per futili motivi.