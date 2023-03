Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in via Pantanaccio, dove un anziano in bicicletta è stato investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia Locale, poco prima dell'imbrunire una Ford Fusion guidata da un romeno di 55 anni, che viaggiava in compagnia della moglie, ha urtato il ciclista che la precedeva.

A causa del violento tamponamento, l'ottantenne che si spostava in bicicletta è volato contro il cofano e poi contro il parabrezza dell'utilitaria prima di cadere sull'asfalto, rimediando un grave trauma cranico.

Per il pensionato, che vive in quella zona, è stato necessario l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per le prime cure e il trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

Durante i rilievi e gli accertamenti della dinamica, gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto chiudere il tratto di strada interessato dal sinistro, tra gli incrocio con via Epitaffio e via Mercurio.