Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un mezzo pesante e soprattutto di ripristino di almeno venti metri si guard rail lungo la via Pontina. Il conducente del camion infatti, poco prima di via del Campo, intorno al km 49, per uma distrazione, un colpo di sonno o un guasto improvviso, ha perso il controllo del mezzo sbandando a destra e distruggendo la barriera e finendo peraltro per saltare letteralmente sulla corsia laterale.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi e ascoltato l'autotrasportatore rimasto praticamente illeso