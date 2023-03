Sono ancora in corso le operazioni di recupero di un mezzo pesante e soprattutto di ripristino di almeno venti metri si guard-rail lungo la via Pontina. Il conducente del camion infatti, poco prima di via del Campo, intorno al km 49, per una distrazione, un colpo di sonno o un guasto improvviso, ha perso il controllo del mezzo sbandando a destra e distruggendo la barriera e finendo peraltro per saltare letteralmente sulla corsia laterale.

La corsia di marcia della Pontina in direzione di Aprilia e Roma è stata chiusa per permettere agli operai di lavorare in tutta sicurezza

Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi e ascoltato l'autotrasportatore rimasto praticamente illeso