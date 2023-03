L'Asl Latina ha licenziato Sandro Cuccurullo, il medico di medicina generale arrestato nel 2021 in seguito all'operazione "No pain", condotta dal Nas di Latina e partita da alcune verifiche effettuate su prescrizioni mediche per la dispensazione di farmaci ad uso stupefacente. Lo studio del professionista venne definito un «supermarket di servizi illeciti». Il medico, condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi, rilasciava per finalità non terapeutiche ricette in favore di propri assistiti di nazionalità indiana per la dispensazione di un farmaco con principio attivo ossicodone. La prescrizione del medicinale avveniva non per curare delle patologie, ma per consentire ai braccianti di effettuare gravosi turni di lavoro.