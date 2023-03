Si nascondeva alle porte di Aprilia, in un'abitazione singola isolata verso Campoleone. E' qui che i militari dell'Arma lo avrebbero intercettato l'altro giorno. Emergono alcuni particolari in merito alla spettacolare operazione dei Carabinieri di Roma e di Aprilia che ha permesso di trarre in arresto un soggetto ricercato nell'ambito delle indagini sulla strana morte di un pr romano, il 45enne Francesco Vitale, che lo scorso 22 febbraio precipitò da un appartamento al quinto piano in zona Magliana. Appartamento che è risultato essere assegnato proprio all'uomo tratto in arresto mercoledì: Sergio Placidi. Il 48enne dal giorno in cui Vitale venne trovato senza vita a terra, aveva fatto perdere le proprie tracce. Le indagini avrebbero portato a perquisire alcune abitazioni a Laurentino 38, ma anche qui di lui nessuna traccia. Qualche giorno dopo ecco la nuova pista che portava alle porte della provincia di Latina, tra Aprilia e Campoleone. Mercoledì è scattata l'operazione che ha visto coinvolte decine di militari in divisa e non, di Roma Eur, Pomezia, Aprilia. La Smart su cui Placidi viaggiava, era condotta da un altro soggetto, che dopo il fermo iniziale sarebbe risultato essere estraneo agli addebiti rivolti al 48enne e quindi sarebbe stato rilasciato. L'auto è stata pedinata a lungo mentre veniva disposta la trappola. Alcune auto hanno imboccato la Pontina contromano per bloccarla, mentre vetture coi colori e lampeggianti dei carabinieri rallentavano il flusso dei veicoli fino a fermare il traffico. La Smart è rimasta bloccata a sua volta. Placidi si è visto circondato e senza opporre resistenza ha seguito i militari ed è stato ammanettato e trasferito in carcere a Roma.

Le indagini sulla morte del pr romano, puntavano a lui non solo per il legame con l'abitazione da cui la vittima è precipitata. Dodici ore prima infatti, proprio Vitale era stato identificato durante un controllo in strada mentre era in sella ad uno scooter guidato dal Placidi. Per gli inquirenti sarebbe iniziato così il sequestro di oltre dodici ore culminato con il volo dal quinto piano. La vittima si è lanciata per sfuggire agli aguzzini o è stato lanciato di sotto durante una colluttazione? Dubbi che le indagini devono ancora chiarire. Come quello sulla presenza di una terza persona, tutt'ora ricercata, in quell'appartamento.