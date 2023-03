Le auto che percorrevano la Pontina si sono fermate per non investirlo. Era impaurito, si era perso. Sono stati i volontari della Croce d'Oro Sud Pontino a salvare la vita ad un cane bianco con macchie nere e marroni che percorreva la strada Pontina all'altezza del chilometro 56 in direzione Roma al confine tra i comuni di Latina e Aprilia. In un primo momento il cane è sfuggito quando i volontari hanno cercato di prenderlo poco dopo è stato preso e salvato. Le operazioni non sono state facili, subito è scattato l'allarme al numero di emergenza e sul luogo della segnalazione è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale. Il cane sta bene.