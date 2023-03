È un lavoro paziente l'opera di convincimento che il Comune sta portando avanti per liberare alcuni angoli del centro di Latina dai bivacchi dei senzatetto, soprattutto stranieri che si sono lasciati andare da anni alla vita di strada e all'alcolismo, rifiutando soluzioni alternative ai loro giacigli sulle panchine come sotto i porticati. Ieri mattina la Polizia Locale, sempre col supporto degli operatori ecologici dell'azienda Abc e gli assistenti sociali, sono intervenuti nuovamente per ultimare il lavoro lasciato in sospeso venerdì, eliminando i bivacchi situati in altri punti del centro, ma anche per allontanare nuovamente alcuni dei clochard che ieri notte erano tornati nei giardini di via Don Morosini, dopo lo sgombero e il taglio delle panchine, piazzandosi sui basamenti dove prima c'erano le sedute che occupavano da anni. Per loro, a questo punto, si prospetta l'applicazione del Daspo urbano.