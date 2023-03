La capillare attività di controllo del territorio assicurata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina ha permesso ieri di sorprendere fuori casa e arrestare per evasione dagli arresti domiciliari un quarantenne di Latina, ma per portare a termine l'operazione e stringere le manette ai polsi di Massimiliano Tartaglia, sfuggito una prima volta alla cattura con una rocambolesca corsa in monopattino e poi a piedi, ai militari dell'Arma è servita una buona dose di caparbietà, oltre a una profonda conoscenza dei personaggi sottoposti alle misure restrittive.

L'episodio si è registrato nelle prime ore del mattino di ieri, nella zona tra i quartieri Campo Boario e Nicolosi dove una "gazzella" della Compagnia di Latina si è imbattuta nel quarantenne che si spostava con un monopattino elettrico: I Carabinieri gli hanno intimato l'alt, ma lui non si è fermato alla vista degli uomini in divisa e ha cercato subito di scappare. Naturalmente non aveva speranze di seminare la pattuglia utilizzando il monopattino, ma ha potuto approfittare di una serie di passaggi vietati alle auto.