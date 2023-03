Due incidenti stradali nella notte hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Il primo, in ordine di tempo, poco dopo le 23 di ieri sera in via Piave dove la squadra territoriale v dei vigili del fuoco è intervenuta per la presenza di due autovetture, una Fiat 500 ed una Renault 4 ribaltata. Lo scontro è avvenuto per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo della Renault un 56enne di Cisterna che il 118 provvedeva a trasportare in ospedale.



Il secondo incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina alla rotatoria di viale Le Corbusier sotto la Pontina. Una Smart, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale di Latina, si è ribaltata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dall'abitacolo un 20enne di Latina, rimasto ferito nell'incidente