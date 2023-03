Momenti di paura oggi alla periferia di Latina in via Piattella per un incidente stradale che ha coinvolto una Nissan condotta da una donna di 35 anni. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Latina, la vettura procedeva verso il centro quando - secondo i primi riscontri - ha iniziato a sbandare sul lato della carreggiata, ha preso un ostacolo e si è ribaltata per circa 30 metri. Si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La conducente fortunatamente è rimasta illesa ma è stata comunque portata in ospedale al Santa Maria Goretti per tutti gli accertamenti. Per consentire di rilevare la dinamica del sinistro, la strada è rimasta chiusa al traffico.