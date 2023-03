Un violento incendio è divampato nella notte in un appartamento al quarto piano del condominio Melania, uno dei palazzoni di viale Le Corbusier, alle porte di Latina. Allertati dagli altri condomini intorno alle 3, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e soccorrere le persone rimaste intrappolate all'interno della casa, madre e figlio, sorprese dalle fiamme senza riuscire a mettersi in salvo da soli. Trasportati entrambi in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, la donna di 71 anni ha riportato diverse ustioni, mentre il figlio è rimasto intossicato. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e bonifica degli ambienti sono andate avanti a lungo, poi i Vigili del Fuoco hanno verificato la stabilità delle strutture. Nel frattempo, con l'ausilio dei poliziotti della Squadra Volante, erano stati evacuati gli appartamenti degli altri piani della stessa scala e gradualmente i condomini sono stati fatti rientrare una volta ultimate le verifiche. Difficile stabilire l'origine del rogo, che ha distrutto completamente due stanze della casa.