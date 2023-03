Si è definitivamente conclusa la vicenda giudiziaria di due imputati un giovane d 24 anni e un 35enne, fermati dai carabinieri quasi un anno fa, ritenuti i presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione condotta dagli uomini dell'Arma aveva portato al fermo di due insospettabili sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri della sezione Radiomobile impegnati in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati. Al termine della perquisizione gli investigatori avevano trovato un panetto da cento grammi.