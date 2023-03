Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata nella rotatoria tra via Don Torello e strada Piccarello, creando pesanti disagi per il traffico in ingresso e in uscita dalla città. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, un suv Jeep Compass chr si è inmesso nella rotatoria da via Don Torello è entrato in collisione con una Fiat Panda che atrraversava l'incrocio da via San Francesco verso strada Piccarello e a causa dell'urto si è ribaltata, fermandosi sottosopra. Al volante dei mezzi due donne, ma solo la conducente dell'utilitaria ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza per il trasporto in ospedale in condizioni non gravi.