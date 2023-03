Arrestato per furto aggravato. E' finito in manette un cittadino extracomunitario fermato dalla polizia di Latina mentre era all'interno di un internet point del capoluogo per rubare. L'uomo aveva forzato l'ingresso e si trovava ancora all'interno dell'esercizio commerciale all'arrivo delle volanti, allertate da una chiamata giunta al centralino. Gli agenti hanno circondato il palazzo per non lasciare vie di fuga all'uomo che aveva anche infranto la vetrina.