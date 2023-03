Era salito sul treno che lo avrebbe dovuto portare a Roma quando è stato controllato dal capotreno nei pressi della stazione di Minturno. Sprovvisto di biglietto, un 33enne nigeriano residente ad Eboli è andato su tutte le furie quando, all'arrivo dei carabinieri di Formia, gli è stato chiesto di scendere. L'uomo ha infatti distrutto il vetro del vagone dove stava viaggiando causando la soppressione della corsa. E' stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli