La sicurezza sulle strade è uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Monia Di Cosimo, che ha deciso di puntare in maniera decisa, grazie al lavoro della Polizia Locale, sulla prevenzione. È in quest'ottica che nelle ultime settimane sono stati ulteriormente intensificati i controlli viari su disposizione del comandante della Polizia Locale, il dottor Mauro Bruno. L'attività, che sta interessando tutto il territorio comunale con particolare attenzione rivolta alle aree caratterizzate da un traffico viario più intenso, è svolta con l'ausilio di sistemi di sicurezza urbana integrata. Si tratta di una strumentazione in dotazione alla polizia locale che consente di effettuare delle verifiche in tempo reale su eventuali violazioni al Codice della Strada e, al contempo, di eseguire controlli immediati, se necessario, per operazioni di polizia giudiziaria.

Ad oggi, con il lavoro svolto nell'ultima settimana, sono stati eseguiti otto sequestri di altrettanti veicoli che circolavano senza la necessaria copertura assicurativa; cinque invece le violazioni riscontrate per assenza di revisione. Diverse, infine, le sanzioni elevate per varie violazioni al Codice della Strada.

L'attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni e sarà intensificata ulteriormente con l'avvicinarsi della stagione turistica, quando aumentano esponenzialmente le presenze sul territorio.

«La sicurezza stradale – afferma Marco Di Prospero, delegato alla Polizia Locale – è una priorità. È per questo motivo abbiamo deciso, di concerto con il comando della Polizia Locale, di intensificare l'attività di controllo e monitoraggio soprattutto nelle arterie caratterizzate da maggior traffico veicolare. L'obiettivo è chiaro: garantire la massima sicurezza a tutti gli utenti della strada; traguardo che si raggiunge anche mediante una concreta attività di prevenzione come quella che il nostro Comune sta mettendo in campo e intensificherà nei prossimi mesi».