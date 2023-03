I giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno accolto il ricorso presentato dal medico Luigi Emanuele, destinatario del provvedimento di interdizione dall'esercizio della professione medica della durata di un anno. La misura è stata annullata.

Nei giorni scorsi si è svolta l'udienza davanti ai magistrati, presidente Maria Agrimi e al termine della camera di consiglio i giudici hanno accolto la linea della difesa non rilevando elementi concreti per mantenere la sospensione e in questo modo hanno annullato il provvedimento.

Non vi erano i gravi indizi e non vi era la presunta prova dell'attività di spaccio. E' questa la prospettazione del Riesame che ha condiviso l'azione giudiziaria intrapresa dagli avvocati Moreno Gullì e Gianluca Tognozzi che assistono il professionista pontino.