Si è svolta ieri pomeriggio davanti al gip la prima parte dell'incidente probatorio a carico di un ventottenne di Frosinone, accusato di violenza nei confronti di una minorenne dell'isola di Ponza. La ragazza doveva già essere sentita lo scorso anno ma le condizioni psichiche legate al trauma della violenza hanno indotto il Tribunale di Cassino ad attendere che facesse un percorso psicologico utile a rendere genuine le dichiarazioni circa il grave fatto di violenza avvenuto sull'isola pontina ormai quasi due anni fa, in una situazione che ancora è da chiarire nei dettagli. Ieri è stato sentito lo psicologo incaricato quale consulente I fatti si sarebbero verificati l'otto agosto del 2021.

