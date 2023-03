Una pensionata di settant'anni circa è rimasta gravemente ferita al volto ieri mattina in seguito a una brutta caduta. È successo in pieno centro, in piazza del Popolo, dove la donna è inciampata sul marciapiede a causa dei sampietrini divelti e cadendo ha urtato col volto contro una panchina. Soccorsa da un'ambulanza del pronto intervento sanitario, l'anziana donna è stata trasportata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti medici del caso.

L'episodio si è registrato sotto gli occhi di numerosi presenti, in un punto del marciapiede che circonda il giardino di piazza del Popolo particolarmente rovinato.