Rapina impropria tornano in libertà le tre donne arrestate nei giorni scorsi al Circeo. Nei loro confronti sono stati disposti obblighi di polizia giudiziaria. E' quanto stabilito ieri dal giudice Mario La Rosa davanti al quale le tre donne sono comparse per l'interrogatorio. I fatti si sono verificati alcuni giorni fa al mercato settimanale di San Felice Circeo. Un 73enne del posto si trovava appunto tra le bancarelle quando le tre giovani donne di età compresa tra i 19 e 21 anni, due delle quali già conosciute alle forze dell'ordine, tutte domiciliate a Napoli lo avevano avvicinato strappandogli rapidamente la catenina d'oro che portava al collo. L'anziano era finito a terra riportando una serie di escoriazioni. Ma nonostante la caduta l'uomo era riuscito ad allertare in pochi minuti i Carabinieri che si subito si erano attivati riuscendo a rintracciare in breve tempo le tre donne. I militari dell'Arma della Stazione di San Felice Circeo, diretti dal comandante Antonio Mancini, avevano quindi arrestato le tre giovani per rapina impropria. Quanto sottratto era stato in parte recuperato e quindi restituito al 73enne. Nello stesso contesto operativo, era stata denunciata una minore, sorella di una delle arrestate, poiché era stata trovata in possesso di vari monili d'oro e di un portafoglio da uomo su cui sono stati avviati accertamenti.