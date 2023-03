Nella giornata del 23 febbraio 2023 i militari della Stazione Carabinieri di Roccagorga hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del luogo, conosciuto alle forze dell'ordine, poiché, a seguito di una perquisizione effettuata presso la propria abitazione, sono state rinvenute 3 pistole, 1 fucile e 3 armi bianche, che sebbene sono da considerarsi antiche poiché di fabbricazione antecedente al 1890, erano illecitamente detenute in quanto non denunciate. Ora l'uomo dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi.