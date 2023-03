In totale, 205 veicoli e 286 persone (tra guidatori e passeggeri) sono stati controllati dagli agenti utilizzando le banche dati di Polizia, con contestuale sottoposizione degli autisti a controllo del tasso etilometrico, per mezzo dell'"alcoltest" portatile di ultima generazione. 3 persone hanno riportato un tasso superiore al consentito e hanno subito, oltre alla denuncia penale, il ritiro della patente di guida (art.186/2 CDS). 3 soggetti sono, altresi', risultati positivi ai cannabinoidi e agli oppiacei (art.187 CDS), grazie alle verifiche contestuali operate dal personale medico-sanitario di Polizia.

Grazie alle più moderne tecnologie, si è provveduto, tramite lo strumento "Street-control", alla verifica di ben 822 veicoli, controllandone la revisione e l'RCA in modalità semiautomatica e rilevando 10 infrazioni al CDS di specie, oltre ad altre 7 di altro tipo, con la sottrazione di 45 punti-patente ed il ritiro di 1 carta di circolazione.

Tramite precursori per alcool e per sostanze stupefacenti, molti automobilisti sono stati sottoposti a controllo su strada, allo scopo di monitorarne il tasso alcolemico e/o l'eventuale contestuale assunzione di droghe o sostanze psicotrope.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli