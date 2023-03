Un grave lutto colpisce il comitato di quartiere Selciatella. Nella giornata di ieri è morto il presidente Ludovico Lanzanova, 69 anni. A darne notizia sono proprio i membri del comitato con un messaggio nel quale ricordano "l'altruismo e l'impegno dell'uomo a favore del territorio. La perdita del nostro presidente Ludovico Lanzanova ci rattrista profondamente, uomo sempre disponibile, altruista, più volte - scrivono - ci ha detto "ho sempre lavorato tanto e non ho avuto mai il tempo da dedicare al mio quartiere, ora che sono in pensione voglio restituire il tempo che ho a disposizione". Il tempo non è stato tantissimo, ma hai posto tante pietre, una è nel parco, il suo punto di riferimento, vedere i bambini e le famiglie utilizzarlo lo inorgogliva molto. Caro Ludovico lasci in noi un grande messaggio di speranza, nel tuo esempio cercheremo di onorare il lavoro che hai iniziato per il quartiere Selciatella, resterai sempre nei nostri cuori. Ci uniamo al dolore della sua amata famiglia".

La sua scomparsa ha colpito la comunità di Aprilia, tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio dei cittadini e dei comitati che in questi anni hanno collaborato con il presidente.