Dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva, ha perso la vita Sara Pellizzon, 17 anni appena, coinvolta in un terribile incidente la mattina del primo marzo sulla strada Litoranea vicino Borgo Sabotino, mentre si recava a scuola in scooter insieme al fratello. A nulla sono valsi gli sforzi dei medici del policlinico Gemelli dove l'adolescente era stata trasferita d'urgenza quel giorno, il trauma cranico riportato nella caduta si è rivelato irreversibile.



Sulla tragedia è stata già aperta un'inchiesta che ruota attorno agli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Latina. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, i due fratelli in scooter avevano tamponato l'auto che li precedeva, volando sull'asfalto: mentre il fratello aveva riportato ferite lievi, la giovane aveva riportato un trauma cranico gravissimo, che aveva richiesto appunto il trasferimento nella capitale per le cure specialistiche.

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente nella giornata di oggi tra Latina e Borgo Sabotino, dove vive la famiglia della ragazza. Cordoglio tra i conoscenti e nel mondo dello sport, perché Sara Pellizzon praticava la pallavolo. Questo il messaggio che le ha dedicato la società sportiva Futura Terracina Pallavolo su Facebook: «Sei stata una presenza silenziosa, discreta e affettuosa. Anche se con noi solo per un anno, hai avuto subito modo di farti apprezzare non solo per la tua bravura ma anche per una dolcezza infinita. Se ne va un pezzo di noi. iao Sara, non ti dimenticheremo mai. Un caro abbraccio alla famiglia Pellizzon e alla ASD Cosmos Volley Latina, che ha curato e accompagnato nella crescita questa splendida creatura».

Questo invece il messaggio condiviso dalla società sportiva Cosmos Volley Latina: «Infinito dolore, Infinita tristezza, infinito senso di disagio, infinita rabbia, infinito senso di impotenza, infinite immagini del tuo sorriso, infinite domande alle quali non c'è risposta... Infinito sarà il tuo ricordo ogni volta che entreremo in una palestra. Fai buon viaggio piccola Sara, un viaggio che non avresti dovuto fare ora. Un Angelo in più nel cielo».